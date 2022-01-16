В Мали скончался экс-президент Кейта, которого в 2020 году свергли военные

В Мали скончался бывший президент Ибрагим Кейта, которого в 2020 году свергли с должности в результате военного переворота. После этого в стране произошли еще несколько смен власти, а также в Мали появились российские наемники из «ЧВК Вагнера».
Об этом пишет Reuters.
Кейте было 76 лет. Он руководил страной с 2013 по 2020 год, в течение которых исламисты захватили значительную часть территорий, а также начались этнические столкновения, сопровождавшиеся насилием.
Также Кейту обвинили в фальсификации выборов и коррупции, что привело к массовым недовольствам и протестам в 2020 году. Во время этих протестов военные свергли Кейту с должности и сами начали руководить Мали. Это сильно рассорило страну с западными партнерами, особенно с Францией, чьей колонией та когда-то была. К тому же Мали в борьбе с исламистами помогали и миротворцы из ООН, и войска стран-членов ЕС. Но в последнее время в стране начали появляться российские наемники из «ЧВК Вагнера», что ухудшило отношения Мали с другими западными государствами.
По словам бывшего советника, Кейта скончался в своем доме в столице Бамако. В последнее время он часто ездил за границу на лечение. Точной причины смерти пока не называют, но несколько лет назад у Кейты случился легкий инсульт.
- В мае 2021 года в Мали произошел очередной военный переворот. Тогда СМИ писали, что РФ попытается расширить свое влияние и направит в страну наемников из «ЧВК Вагнера» в помощь хунте.
- В сентябре того же года российская «ЧВК Вагнера» начала набор бойцов для работы в Мали. При этом из оккупированного Донбасса и Крыма людей не привлекали.