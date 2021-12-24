Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра и гололедице на дорогах

В Украине 24 декабря на дорогах ожидается гололедица, а также сильный ветер и метели в Карпатах.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 24 декабря на дорогах страны образуется гололедица. В Карпатах выпадет много снега и будут сильные порывы ветра до 20—25 м/с.
Также синоптики предупреждают о первом уровне опасности и призывают быть осмотрительными.
- В Украине в рамках запуска системы GPS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов заработало мобильное приложение «Порятунок в горах».
- В горах ежегодно гибнут десятки человек. В начале декабря в Карпатах объявляли об опасности схода лавин. Однако трое мужчин в Закарпатской области выехали в горы на снегоходах и заблудились. На следующий день двое из них вышли на связь, еще одного спасатели нашли мертвым на четвертые сутки.