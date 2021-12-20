В ближайшее время из «красной» зоны выйдут еще 6 областей. Глава Минздрава Виктор Ляшко дал украинцам советы на праздники

Эпидемическая ситуация в Украине значительно лучше, чем в европейских странах, и большинство областей в скором времени будут в «желтой» зоне карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 20 декабря.

«По состоянию на сегодняшний день только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены с красного уровня, либо будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул он.

В то же время, Ляшко напомнил, что Украине грозит новый вариант «Омикрон», возможные последствия циркуляции и доминирование которого пока еще не выяснены.