США подтвердили возможность размещения войск на восточном фланге НАТО в случае российской агрессии

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае новой военной агрессии России против Украины.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если мы вспомним 2014 год, многие наши союзники по НАТО были готовы увеличить присутствие на восточном фланге, дополнительно разместить войска на ротационной основе. Эти меры США тоже рассматривают в случае, если Россия решит напасть на Украину», — отметила Псаки.