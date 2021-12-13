Президент ЮАР заболел легкой формой коронавируса. Ранее он прошел полный курс вакцинации

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ушел на самоизоляцию после того, как 12 декабря сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщает BBC.
Рамафоса находится на самоизоляции в Кейптауне под наблюдением врачей Министерства обороны. На следующие семь дней он передал свои полномочия вице-президенту страны Дэвиду Мабузе. Болезнь у него протекает в легкой форме, причем в феврале этого года он завершил курс вакцинации.
Президент ЮАР заразился во время семидневного тура по Нигерии, Кот-дʼИвуару, Гане и Сенегалу. Некоторые члены его делегации оже заразились — инфицирование выявили в Нигерии. Сам Рамафоса заявил, что его заболевание должно послужить примером для граждан ЮАР. Он просил людей не отказываться от вакцинации.
В Южной Африке активно распространяется штамм коронавируса «Омикрон». Вероятно, им и заразился Рамафоса.
- Многие страны мира закрылись от Южной Африки и усилили карантин. 13 декабря подтвердили первый случай смерти у пациента с «Омикроном».
- Предварительные анализы говорят от том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но болезнь протекает в легкой форме. Однако есть опасения, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму. Также известно, что штамм способен заражать вакцинированных и людей с иммунитетом. Компания Pfizer уже заявила, что необходимо колоть три дозы вакцины.