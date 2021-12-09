Суд разрешил певице Бритни Спирс подписывать финансовые документы — впервые за 13 лет

В США судья Верховного суда Лос-Анджелеса дала поп-звезде Бритни Спирс возможность подписывать документы на управление ее состоянием, которое оценивается в $60 миллионов. Она из-за опеки не могла этого делать 13 лет.

Об этом сообщает Forbes.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт подал ходатайство о том, что его подзащитная способна подписывать финансовые документы сама как «независимая женщина, которая не находится под опекой». Судья Бренда Пенни удовлетворила ходатайство.

Бритни Спирс заберет «бухгалтерский руль» у Джона Забела, который временно контролировал ее имущество после того, как в сентябре отца певицы Джеймса Спирса лишили опекунства над ней.

Опекунство над Бритни Спирс было разделено на две части: над имуществом и финансами, а также над ее личностью. С 2008 года за обе части отвечал отец Джеймс, но в 2019 году он перестал быть личным опекуном по состоянию здоровья. На Netflix есть фильм об опеке под названием «Бритни против Спирса».