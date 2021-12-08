Нацсовет назначил проверку телеканала «Перший незалежний» из-за депутата Нестора Шуфрича

Нацсовет по телерадиовещанию начал дополнительную проверку из-за изменений в составе собственности ООО «Тайм медиа» (спутниковый телеканал «Перший незалежний»).

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, лицензиат не сообщил регулятору об изменении конечного бенефициарного владельца, которым стал народный депутат Нестор Шуфрич, и не сообщил, что в компании произошли изменения в перечне связанных лиц и распределения долей владения компанией.

Телеканал «Перший незалежний» принадлежит ООО «Медиахолдинг новости». Он появился в феврале 2021 года после блокировки «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые попали под санкции.

Регулятор сообщил, что «Медиахолдинг новости» владеют 40 физлиц с долей 1% и еще одно физлицо с долей 60% — Шуфрич. Нардеп возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, а потому Нацсовет считает, что Шуфрич имеет свой интерес в этой сфере и этом может влиять на его решения.

Также регулятор сообщил, что внеплановая проверка установила, что структура собственности «Тайм медиа» не имеет признаков прозрачности.