Журналистка Kyiv Post рассказала о давлении на редакцию со стороны генпрокурора Венедиктовой. Та заявила, что «удивлена»

Журналистка издания Kyiv Post, которое недавно закрылось, Анна Миронюк рассказала о давлении на редакцию со стороны генерального прокурора Ирины Венедиктовой после критических публикаций в ее адрес. Сама Венедиктова заявила, что «удивлена».
О давлении Миронюк заявила во время дискуссии в Украинском кризисном медиацентре 15 ноября, а свою позицию Венедиктова опубликовала позже в Facebook.
По словам Миронюк, в ноябре 2020 года в Kyiv Post опубликовали критический материал о Венедиктовой, после которого та якобы вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера и «угрожала пойти в суд». Через год журналисты Kyiv Post опубликовали критический материал о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где ставили под вопрос ее эффективность.
«После этого прошло некоторое время и, по словам Брайана, госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против [владельца издания] Аднана Кивана, которые она затем закрыла», — добавила Миронюк.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что она удивлена и «ни разу в жизни ни от кого не слышала даже намека на подобные претензии». Что касается Аднана Кивана, то Венедиктова отметила, что не знакома с ним и что она заслушает дела, которые так или иначе связаны с его деятельностью: «После этого готова пригласить представителей издания на честный и откровенный разговор. Я покажу вам эти дела (если они есть, конечно), и мы с вами вместе оценим целесообразность их открытия, расследования или, наконец, закрытия».
Генпрокурор добавила, что не нужно решать собственные проблемы «за ее счет», однако в суд подавать иск о защите чести и достоинства она не будет: «Искренне верю, что журналистка издания просто ошиблась, воспользовавшись чужими и непроверенными слухами, а так иногда бывает».
- 8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о «временном закрытии». Журналистов эта новость застала врасплох. По их словам, владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редполитику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию (он все отрицает). Позже журналисты издания выступили с официальным заявлением и отметили, что таким образом владелец пытается избавиться от неудобных журналистов. Также коллектив издания предложил Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, на что тот ответил отказом. Главный редактор Брайан Боннер уйдет с должности после завершения всех процедур, связанных с закрытием издания.
- Иностранные послы осудили закрытие издания Kyiv Post. Они отметили, что Украина может потерять его «с последствиями». 15 ноября уволенная редакция сообщила, что запускает новое медиа. Пока СМИ находится в стадии разработки, журналисты запускают информационный бюллетень с рассылкой новостей.
- Kyiv Post — старейшая англоязычная еженедельная газета в Украине. Ее в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Еженедельный тираж издания составлял около 7 тысяч экземпляров.