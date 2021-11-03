На Прикарпатье ужесточают карантин: на курорты будут пускать только с COVID-документами

В Ивано-Франковской области решили ужесточить карантин, ограничив доступ на курорты отдыхающих без COVID-документов.
Соответствующее решение было принято во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 ноября.
Так, теперь в комплексах отдыха и рекреации не смогут находиться посетители без:
- «зеленых» сертификатов о вакцинации от коронавируса (обе дозы);
- отрицательных результатов тестирования на COVID-19 (проведенных не более чем за 72 часа);
- справок об излечении от коронавируса (можно подтвердить в приложении «Дія» ).
Также комиссия поручила немедленно разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничений, а правоохранителям и Госпотребслужбе усилить контроль за соблюдением карантина.
- С первого ноября в красной зоне находятся 15 областей: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под ужесточение ограничений подпадает город Киев.
- Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что локдаун в Киеве продлится не менее месяца, все зависит от динамики заболеваемости и от заполненности коек в больницах.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.