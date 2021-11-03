На Прикарпатье ужесточают карантин: на курорты будут пускать только с COVID-документами

Соответствующее решение было принято во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 ноября.

В Ивано-Франковской области решили ужесточить карантин , ограничив доступ на курорты отдыхающих без COVID-документов.

Так, теперь в комплексах отдыха и рекреации не смогут находиться посетители без:

«зеленых» сертификатов о вакцинации от коронавируса (обе дозы);

отрицательных результатов тестирования на COVID-19 (проведенных не более чем за 72 часа);

справок об излечении от коронавируса (можно подтвердить в приложении «Дія» ).

Также комиссия поручила немедленно разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничений, а правоохранителям и Госпотребслужбе усилить контроль за соблюдением карантина.