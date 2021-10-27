СБУ проверяет Укрэксимбанк по подозрению в «финансировании терроризма»

Офис генпрокурора открыл производство по статье о «финансировании терроризма» после журналистского расследования «Схем» о многомиллионном валютном кредите, выданном государственным Укрэксимбанком.
Досудебное расследование ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины, сообщает «Радио Свобода».
В прокуратуре отметили, что производство было открыто после обращений народных депутатов, которые ссылались на материал программы «Схемы», где говорилось, что банк выдал $60 миллионов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность в «ДНР».
В то же время банк взял под залог киевский ТРЦ SkyMall как гарантию возврата этих денег. Однако ценность ТРЦ сомнительна, потому что за него уже более 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях.
Поэтому Офис генпрокурора открыл производство по ст. 258-5 (часть 3) Уголовного кодекса Украины.
За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.
Напомним, 7 октября журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование по поводу Укрэксимбанка, во время съемок которого и произошла стычка с руководством финучреждения. Оно касается выдачи $60 миллионов кредита бизнесмену Сергею Брюховецкому, у которого параллельно есть компания в «ДНР», где он платит налоги. Мецгер заявил, что во время проверки бизнесмена служба безопасности банка не выявила никаких нарушений. Он добавил, что финучреждение готово к проверкам по этому поводу, есть все необходимые документы.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. На время служебного расследования Мецгер отстранен от должности, он попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании журналистам, охранника отпустили под личное обязательство.