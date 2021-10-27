СБУ проверяет Укрэксимбанк по подозрению в «финансировании терроризма»

Офис генпрокурора открыл производство по статье о «финансировании терроризма» после журналистского расследования «Схем» о многомиллионном валютном кредите, выданном государственным Укрэксимбанком.

Досудебное расследование ведет Главное следственное управление Службы безопасности Украины, сообщает «Радио Свобода».

В прокуратуре отметили, что производство было открыто после обращений народных депутатов, которые ссылались на материал программы «Схемы», где говорилось, что банк выдал $60 миллионов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность в «ДНР».

В то же время банк взял под залог киевский ТРЦ SkyMall как гарантию возврата этих денег. Однако ценность ТРЦ сомнительна, потому что за него уже более 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях.

Поэтому Офис генпрокурора открыл производство по ст. 258-5 (часть 3) Уголовного кодекса Украины.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.