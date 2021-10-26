Facebook наняла адвоката Бритни Спирс из-за сериала «Машина судного дня». Он может угрожать репутации компании

Компания Facebook наняла адвоката Бритни Спирс Мэтью Розенгарта, который должен помочь в возможном судебном урегулировании после выхода сериала «Машина судного дня» от Anonymous Content.

Об этом сообщает Deadline.

Сериал основан на книге «Внутри Facebook: голая правда» и рассказывает о периоде c 2016 по 2021 год. В это время Facebook столкнулась с обвинениями в распространении дезинформации, влиянии на выборы президента США, разжигании ненависти, пренебрежении безопасностью пользователей и так далее.

Привлечение Розенгарта, который помог Бритни Спирс избавится от опекунства отца, выглядит подстраховкой. Сериал может нанести вред репутации Facebook, а потому Розенгарт уже направил письмо продюсерам Anonymous Content с угрозой судебного иска. В письме он указал, что компания предпримет все меры, если сериал покажет ложную информацию. Также он уточнил, что Facebook готова сотрудничать с создателями сериала, чтобы сделать его правдивым.