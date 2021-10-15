Глава Минздрава Ляшко не исключает, что в Украине введут бустерную вакцинацию от коронавируса

«Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная или повторная двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения», — рассказал он.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода» .

В Украине скорее всего введут прививки дополнительной дозой вакцины от коронавируса.

В то же время Ляшко отметил, что этот вопрос пока не актуален, ведь сначала нужно как можно больше людей привить двумя или по крайней мере одной дозой вакцины.

«Мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации», — сказал глава Минздрава.

Кроме этого, Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.