Глава Минздрава Ляшко не исключает, что в Украине введут бустерную вакцинацию от коронавируса

В Украине скорее всего введут прививки дополнительной дозой вакцины от коронавируса.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».
«Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная или повторная двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения», — рассказал он.
В то же время Ляшко отметил, что этот вопрос пока не актуален, ведь сначала нужно как можно больше людей привить двумя или по крайней мере одной дозой вакцины.
«Мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации», — сказал глава Минздрава.
Кроме этого, Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.
- Сейчас две дозы вакцины от коронавируса получили 6 364 933 украинца.
- В Украине с 15 октября ввели «красную» зону карантина в Херсонской области, а Киевскую перевели в «оранжевую». За минувшие сутки выявили 13 624 новых больных коронавирусом.
- По мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине скоро могут ввести «красную» зону карантина еще в пяти областях.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось.