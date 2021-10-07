Европарламент принял резолюцию по Беларуси и призвал «немедленно» ввести новый пакет санкций

Европарламент принял резолюцию по введению очередного пакета санкций против Беларуси.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Европарламент принял необязательную резолюцию по Беларуси — 506 за, 29 против, 139 воздержались», — написал он.
Журналист отметил, что эта резолюция призывает «немедленно» ввести 5-й пакет санкций и применить принцип универсальной юрисдикции.
- Против режима Лукашенко санкции вводят с 2020 года, после фальсификации выборов, силового подавления протестов и преследования всех несогласных.
- В ЕС заявили, что снимут санкции против Беларуси только после прекращения всех репрессий и освобождения политзаключенных.
- 9 августа США и Канада ввели новые санкции против Беларуси. Также в этот день о санкциях против Беларуси сообщила и Великобритания, ведь именно 9 августа 2020 года в стране начались массовые протесты против фальсификации на президентских выборах, на которых в очередной раз «победил» Лукашенко.
- Впоследствии ужесточила санкции против Беларуси и Швейцария. К действующим ограничениям добавили запрет на торговлю товарами двойного назначения, нефтью, на предоставление кредитов.