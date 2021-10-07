Европарламент принял резолюцию по Беларуси и призвал «немедленно» ввести новый пакет санкций

Европарламент принял резолюцию по введению очередного пакета санкций против Беларуси.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Европарламент принял необязательную резолюцию по Беларуси — 506 за, 29 против, 139 воздержались», — написал он.

Журналист отметил, что эта резолюция призывает «немедленно» ввести 5-й пакет санкций и применить принцип универсальной юрисдикции.