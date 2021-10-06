Разумков заявил, что его шантажировала «Слуга народа» из-за назначения руководителя Аппарата Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что фракция «Слуга народа» шантажировала его, требуя назначить «нужного» руководителя Аппарата парламента.

Об этом он рассказал в эфире канала «Украина 24».

«Почему вопрос о руководителе аппарата [Верховной Рады] появился, как шантаж главы Верховной Рады: «Или назначь нашего, или мы тебя снимать будем». Я на шантаж не велся и вестись не буду. Или я что-то соврал? Кто мне письмо прислал? Не Арахамия?» — заявил Разумков.

В ответ первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко спросил: «Это что, шантаж?»

Также спикер парламента заверил, что не даст обижать сотрудников Аппарата, ведь «люди работают круглосуточно».

«Относительно руководителя Аппарата — назначайте. Посмотрим, как он будет работать у вас. Но делать людей, работающих на государственную институцию парламента Украины, заложниками политических перетягиваний канатов я не дам», — возмутился Разумков.