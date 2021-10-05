Разумков планирует защищаться в суде, если «слуги» захотят лишить его депутатского мандата

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что будет защищаться в суде, если нардепы из «Слуги народа» захотят лишить его депутатского мандата.

Об этом пишет Интерфакс.

«Да, я буду отстаивать свое право [быть депутатом Верховной Рады]. Потому что это уже не о должностях, а о возможности делать то, что я обещал как человек, как политик... Это будет уже не моя собственная позиция, не моя должность. Это будет то, за что голосовали и за меня, и за коллег на парламентских выборах. Это уже не о должности, а о людях», — сообщил Разумков.

Он отметил, что законных оснований лишать его мандата нет, но «все может быть».

Что касается возможной отставки с должности главы парламента, то Разумков отметил, что с этим вопросом в суд не пойдет.

Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что «слуги» после увольнения Разумкова вряд ли примут его в свою фракцию. В то же время, Разумков прошел в парламент по спискам от «слуг», но из-за должности спикера был вынужден выйти из фракции. По словам Корниенко, «надо проверить» является ли это основанием для лишения мандата.