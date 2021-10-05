Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше запланированного срока

Американская компания Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила новую операционную систему Windows 11. Выход новой версии ОС должен был состояться 5 октября по времени США, но она стала доступна для пользователей уже 4 октября.

Об этом сообщает The Verge.

Те, кто недавно приобрел компьютеры с установленной на них Windows 10, могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии.

Остальные пользователи будут получать предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии, что их компьютеры соответствуют минимальным требованиям.

Пользователь может проверить, доступно ли обновление до Windows 11, в разделе «Центр обновления Windows» в области настроек Windows 10, или же сразу провести обновление с помощью нового помощника по установке от Microsoft.

В компании ожидают, что люди смогут перейти на новую версию операционной системы к середине 2022 года.