«Суд» в оккупированном Крыму сократил срок ареста Наримана Джеляла на один день

Адвокат заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла Николай Полозов сообщил, что в пятницу, 1 октября, в так называемом «Верховном суде» оккупированого Крыма состоялось рассмотрение апелляционных жалоб о взятии активиста под стражу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Судья» закрыл заседание от прессы и в таком режиме отклонил ходатайство задержанного об изменении меры пресечения и освобождении из-под ареста. Он сократил срок содержания активиста под стражей на один день — теперь он истекает не четвертого, а третьего ноября.

Полозов поделился записями, которыми Джелял пользовался, когда высказывался в так называемом «суде». «Должен заявить, что считаю уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным. Оно является следствием моей публичной, ясной и открытой позиции касательно территориальной целостности Украины, нарушений прав человека в Крыму, а также положения крымскотатарского народа в результате действий российской власти с 2014 года», — сказал заместитель председателя Меджлиса.

Джелял добавил, что ему неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов, поэтому он не питает иллюзий относительно сегодняшнего решения.

«Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае. Однако, это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость», — подытожил он.