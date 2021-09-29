СБУ перехватила разговоры о фальсификациях на выборах в Госдуму. Результат «рисовали» путинской партии

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры о масштабных фальсификациях на выборах в Госдуму России. Жители оккупированных территорий Донбасса проигнорировали голосование, но российские кураторы «нарисовали» их высокую явку и поддержку пропутинской партии «Единая Россия».

Об этом СБУ сообщила в среду, 29 сентября.

Отмечается, что автобусы, которые возили так называемых «избирателей» с оккупированных территорий в Россию, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест — и об этом активно говорили российские пропагандисты, которые создавали «нужную» картину в СМИ.

Кроме того, по имеющейся у СБУ информации, большинство махинаций произошло через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные «зависимых бюджетников» и вводили их данные в систему без личного участия «избирателей».

Несмотря на манипуляции, оккупанты привлекли к выборам 200 тысяч жителей ОРДЛО, хотя планировали получить более полумиллиона голосов. Украинский омбудсмен Людмила Денисова уточняла, что участие в выборах приняли 320 тысяч жителей оккупированных территорий.

Напомним, что перед выборами Россия начала активно выдавать жителям оккупированных территорий свои паспорта, но СБУ отмечает, что после голосования эту паспортизацию свернули.