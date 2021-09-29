СБУ перехватила разговоры о фальсификациях на выборах в Госдуму. Результат «рисовали» путинской партии

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры о масштабных фальсификациях на выборах в Госдуму России. Жители оккупированных территорий Донбасса проигнорировали голосование, но российские кураторы «нарисовали» их высокую явку и поддержку пропутинской партии «Единая Россия».
Об этом СБУ сообщила в среду, 29 сентября.
Отмечается, что автобусы, которые возили так называемых «избирателей» с оккупированных территорий в Россию, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест — и об этом активно говорили российские пропагандисты, которые создавали «нужную» картину в СМИ.
Кроме того, по имеющейся у СБУ информации, большинство махинаций произошло через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные «зависимых бюджетников» и вводили их данные в систему без личного участия «избирателей».
Несмотря на манипуляции, оккупанты привлекли к выборам 200 тысяч жителей ОРДЛО, хотя планировали получить более полумиллиона голосов. Украинский омбудсмен Людмила Денисова уточняла, что участие в выборах приняли 320 тысяч жителей оккупированных территорий.
Напомним, что перед выборами Россия начала активно выдавать жителям оккупированных территорий свои паспорта, но СБУ отмечает, что после голосования эту паспортизацию свернули.
- В России с 17 по 19 сентября проводили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. США, Евросоюз, Великобритания раскритиковали выборы и заявили, что не будут признавать результаты в Крыму.
- Центральная избирательная комиссия России по итогам подсчета голосов на выборах назвала предварительное количество мест, которое получили партии в Госдуме. Путинская «Единая Россия» опять получила конституционное большинство. Партия Владимира Путина и дальше сможет принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить изменения в конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и ее комитетов.