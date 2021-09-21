Несмотря на недовольство Франции, США не отменят оборонительный договор с Австралией и Британией

Соединенные Штаты Америки, несмотря на недовольство Франции, не откажутся от достигнутых договоренностей с Австралией и Великобританией по построению атомных подводных лодок.

Об этом на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Один из журналистов спросил, планируют ли США отказаться от соответствующего соглашения на фоне позиции Франции.

«Нет, у нас нет таких планов», — ответила Псаки и подтвердила, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Франции.

«Время проведения беседы согласуется, как ожидается, она состоится в ближайшие дни. Президент США в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших давних и близких союзников с Францией по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество», — добавила пресс-секретарь.