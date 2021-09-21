Несмотря на недовольство Франции, США не отменят оборонительный договор с Австралией и Британией

Соединенные Штаты Америки, несмотря на недовольство Франции, не откажутся от достигнутых договоренностей с Австралией и Великобританией по построению атомных подводных лодок.
Об этом на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Один из журналистов спросил, планируют ли США отказаться от соответствующего соглашения на фоне позиции Франции.
«Нет, у нас нет таких планов», — ответила Псаки и подтвердила, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Франции.
«Время проведения беседы согласуется, как ожидается, она состоится в ближайшие дни. Президент США в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших давних и близких союзников с Францией по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество», — добавила пресс-секретарь.
- 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о новом трехстороннем оборонном партнерстве AUKUS. Его цель — противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках партнерства Австралия отказалась от контракта с Францией на $66 миллиардов на разработку 12 современных ударных подводных лодок с традиционными двигателями. Вместо этого Австралия впервые построит атомные подводные лодки с использованием технологий, которые предоставили США.
- Китай назвал это соглашение «идеологическими предрассудками», а Франция решила отозвать послов из США и Австралии.
- Позже стало известно, что детали сделки AUKUS между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией согласовали без ведома президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G7 в июне 2021 года.