В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в Госдуму России

В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму России.

Об этом говорится в проекте будущей стратегии отношений ЕС с Россией, пишет EU Reporter.

«ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, в частности с Парламентской ассамблеи Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права», — говорится в документе.

В документе отмечается, что люди в России должны иметь право выбора, а когда оппозиция сидит в тюрьме и не допускается к выборам, тогда права выбора нет.

Также европарламентарии отмечают, что ЕС должен сотрудничать с Россией только в тех вопросах, которые представляют общий интерес, в частности изменение климата, глобальная безопасность, контроль над вооружениями и другие.