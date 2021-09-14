Заседание ВСК по делу «вагнеровцев» не состоялось из-за отсутствия кворума

Заседание Временной следственной комиссии относительно операции по задержанию российских наемников «ЧВК Вагнера» не состоялось из-за отсутствия кворума.
Об этом сообщил бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, пишет «Радио Свобода».
«Заседание не проходило, я пообщался с народной депутатом Марьяной Безуглой, она сообщила, что кворум отсутствует, поэтому договорились на понедельник», — сказал он.
Один из журналистов спросил, считает ли Бурба, что его увольнение было связано с операцией по задержанию сотрудников российской «Частной военной компании Вагнера», тот ответил — «нет».
Бурба не ответил на ряд вопросов, но сообщил, что прибыл в Украину за полтора часа до запланированного начала заседания, потому что «возил на лечение ребенка».
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- Уже 24 июня Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя другие страны максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.
- Телеканал CNN 7 сентября со ссылкой на трех бывших представителей украинской разведки сообщил, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян, оказывая финансовую, техническую и консультационную помощь во время организации операции. Высокопоставленный американский чиновник назвал утверждения ложными. Он подчеркнул, что разведка США была осведомлена об операции, но никакого отношения к ней не имела. В ОП материал назвали российской дезинформацией.