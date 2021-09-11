Бежавшая в Варшаву беларусская атлетка Тимановская подала заявление на получение польского гражданства

Беларусская спортсменка Кристина Тимановская, бежавшая в Варшаву, намерена получить польское гражданство и представлять эту страну на международных соревнованиях.
Об этом она заявила изданию Welt am Sonntag, пишет Deutsche Welle.
«Я уже подала документы. Мой план — как можно быстрее начать выступать за Польшу», — отметила Тимановская.
Сейчас девушка живет в Варшаве вместе с мужем, который тоже бежал из Беларуси. Спортсменка рассказывает, что у нее больше нет «нормальной жизни» — она круглосуточно находится под охраной, из-за чего не может просто так выйти в город.
Сейчас повседневная жизнь супругов состоит в основном из встреч с представителями власти или врачом. Впрочем, Тимановская не жалеет о своем переезде в Польшу.
«Я думаю, это был правильный путь. Возможно, я была слишком эмоциональна в некоторые моменты», — сказала она. Атлетка отметила, что сейчас не может представить себе возвращение в Беларусь, в частности чтобы повидаться с семьей.
- 1 августа стало известно, что из олимпийского Токио пытаются вывезти беларусскую спортсменку Кристину Тимановскую из-за критики в адрес штаба своей команды. Накануне она заявила, что 29 июля ей пришлось участвовать в эстафете на 400 метров без предупреждения со стороны руководства команды. Бегунья сказала, что ее исключили из команды, потому что она «рассказала в своем Instagram о халатности тренеров».
- Тимановская должна была 2 августа участвовать в забеге на 200 метров среди женщин. Однако 1 августа тренерский штаб пришел к ней в комнату и приказал собрать вещи, прежде чем ее отвезут в аэропорт. В аэропорту женщина обратилась за помощью к полицейским. Тимановская заявила, что боится возвращаться в Беларусь. В аэропорту ее охраняла японская полиция, а 2 августа отвезли в посольство Польши, где предложили визу и продолжение спортивной карьеры. Позже атлетка заявила, что изменит спортивное гражданство, чтобы выступать за Польшу.