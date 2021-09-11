Глава ОП Ермак: Россия уже начала использовать «Северный поток — 2» как оружие против Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия уже начала использовать газопровод «Северный поток — 2» как оружие против Украины.
Об этом он рассказал на конференции YES Brainstorming в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Если вы имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57,25 евро за МВт/час», — сказал Ермак.
Он напомнил, что США во время визита президента Владимира Зеленского пообещали Украине конкретные шаги в случае запуска российского газопровода, но эти обещания должны «лечь на бумагу».
«Сегодня Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам», — добавил Ермак.
Также он отметил, что вопросы «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину стоит рассматривать в «нормандском формате».
«И поэтому уже несколько раз я говорил об этом с коллегами «нормандского формата». Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам, как прекращение огня, общее урегулирование конфликта [на Донбассе]», — пояснил Ермак.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года, что необходимо Украине.
- 20 августа лидер США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2». После этого Минфин США ввел санкции против двух компаний и судна снабжения. США позднее пообещали помощь Украине в борьбе с влиянием газопровода, но без конкретики.
- 10 сентября строительство газопровода объявили завершенным.