На Донбассе боевики временно закроют пункты пропуска с Россией — будут возить людей на выборы в Госдуму

Боевики на Донбассе закроют пункты пропуска на границе с Россией 17—19 сентября, так как через неконтролируемый участок украинской границы местных жителей будут возить в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму РФ.

Об этом в Facebook пишет Восточная правозащитная группа.

Там отметили, что 17—19 сентября через пункты пропуска будут пускать только тех, кто едет голосовать с российским паспортом. Тех, кто не будет иметь паспорта РФ или едет в Россию с другой целью, пускать не будут.

«НВФ «ЛНР» и «ДНР» уже дали команду местным перевозчикам, чтобы отменяли рейсы на 17, 18, 19 сентября», — рассказали правозащитники.

Также эту информацию подтвердили в ГУР Минобороны Украины. Там сообщили, что всех боевиков готовят к голосованию на российских выборах.

«Учитывая уровень «дисциплины» и «ответственности» подчиненных «бойцов» и опасаясь «нежелательных эксцессов», российские оккупанты проводят «учебно-тренировочные» выборы. Суть этого «ноу-хау» заключается в принуждении местных вояк зарегистрироваться на выборы, заполнив соответствующие электронные заявки, и в тренировке по прибытию на избирательные участки для «свободного волеизъявления», — рассказали в ведомстве.