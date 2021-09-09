Спикер Кремля Песков заявил, что отношения США и Украины строятся на «ненависти к России»

В Кремле внимательно следили за итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США, и заявили, что отношения Киева и Вашингтона строятся на ненависти к России.
Эту позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра», цитирует Интерфакс.
«Довольно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, буквально ненависть к нашей стране, и, конечно, это заставляет и заставляло нас самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах», — добавил он.
Песков также повторил свой тезис о том, что вступление Украины в НАТО повлечет «вынужденные меры со стороны России». Представитель Кремля отметил, что Зеленский «говорит о совершенно безоговорочной линии на членство в НАТО, американцы говорят, что они это приветствуют, но нужно кое-чего поправить и причесать».
«То есть потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО. Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — добавил Песков.
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