Спикер Кремля Песков заявил, что отношения США и Украины строятся на «ненависти к России»

В Кремле внимательно следили за итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США, и заявили, что отношения Киева и Вашингтона строятся на ненависти к России.

Эту позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра», цитирует Интерфакс.

«Довольно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, буквально ненависть к нашей стране, и, конечно, это заставляет и заставляло нас самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и других американских городах», — добавил он.

Песков также повторил свой тезис о том, что вступление Украины в НАТО повлечет «вынужденные меры со стороны России». Представитель Кремля отметил, что Зеленский «говорит о совершенно безоговорочной линии на членство в НАТО, американцы говорят, что они это приветствуют, но нужно кое-чего поправить и причесать».

«То есть потенциально они все согласны и ведут именно к членству Украины в НАТО. Для нас это не что иное, как уже в ближайшей перспективе приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — добавил Песков.