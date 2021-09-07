Грузинский парламент поддержал изменения в Конституцию для урегулирования конфликта с оппозицией

Парламент Грузии поддержал в первом чтении проект изменений в Конституцию, который предусматривает изменение избирательной системы в стране.

Об этом пишут «Новости Грузия».

За соответствующее решение проголосовали 126 депутатов из 150. Документ поддержали представители и оппозиционных партий.

Изменения предусматривают снижение проходного барьера с 5% до 2% на выборах в парламент двух будущих созывов. Также определяется, что парламент Грузии избирается исключительно по пропорциональной системе, без мажоритарных округов.

В документе есть пункт и о парламентских фракциях — для ее создания будет достаточно четырех депутатов, а не семь, как было раньше.

Но руководящая грузинская партия «Грузинская мечта» исключила из этого документа правила избрания генерального прокурора. Предварительные договоренности при посредничестве ЕС предполагали, что для назначения генпрокурора потребуется 60% голосов в парламенте, однако в поддержанном законопроекте этого пункта нет.

Также грузинский парламент принял законопроект об амнистии всех участников событий 20 июня 2019 года. Тогда под зданием парламента начались массовые протесты после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который поддерживал Абхазию и Осетию во время российско-грузинской войны 2008 года. Протестующие выступали, в частности, против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. Многие демонстранты получили ранения, многих задержали.

Главным фигурантом этого дела стал лидер крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее грузинские власти задержали Мелию, но под давлением ЕС отпустили. Теперь же он может воспользоваться амнистией, но может и отказаться от нее.