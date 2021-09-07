Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав Координационный совета по противодействию распространению COVID-19 министра инфраструктуры Александра Кубракова, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина и главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского.
Соответствующий указ №456/2021 от 7 сентября опубликован на сайте главы государства.
Также, согласно документу, утверждены в персональном составе Координационного совета главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Кроме того, указом выведены из персонального состава совета бывший министр внутренних дел Арсен Аваков,экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий и бывший главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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