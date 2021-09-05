Украинские компании пожертвовали 18 миллионов гривен на восстановление костела Святого Николая в Киеве

Украинский бизнес за сутки собрал 18 миллионов гривен на восстановление после пожара костела Святого Николая в Киеве.

Об этом в Facebook написал основатель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин.

«То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиону гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы», — написал он.

По словам Чечеткина, по 1 миллиону гривен выделили Monobank, SD Capital, Альфа-Банк Украина, Ajax Systems, SAGA Development, «Новая почта», Dragon Capital, Taryan Group, Райффайзен Банк, «Вездеходы Шерп», ПУМБ, ПриватБанк, ENSO, Группа компаний «Автострада», «Эпицентр К», девелоперская компания UDP и Blackshield Capital.

«Это те компании, чьи посты и комментарии я видел и кому успевал отвечать. Если кого-то упустил, пишите!» — добавил он. Чечеткин уверен, что этот список в следующие дни пополнится новыми брендами и именами.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко предоставил реквизиты Национального дома органной и камерной музыки, чтобы все желающие могли приобщиться к сбору средств.

ЕГРПОУ: 05509524.

ИНН: 055095226553.

Р/с UA +893003460000026006016844102.

Акционерное общество «Альфа-Банк» в г. Киеве.

Назначение платежа: Благотворительная помощь на реставрационные работы.

Заказчиком является неприбыльная организация по признаку 0031.

Возгорание в костеле Святого Николая произошло 3 сентября между первым и вторым этажами, огонь быстро распространился на кровлю здания. Информация о пожаре поступила к спасателям в 21:49, в 22:40 пожар был локализован, а по состоянию на 23:00 открытого огня внутри костела уже не было.

Пожар не затронул деревянный алтарь и амвон, не пострадали и фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест, висящий посреди алтарной части. Весь храм закопчен и залит водой, сгорело самое ценное — орган.