Фракция СН исключила экс-секретаря горсовета Кривого Рога. Ранее он отказался быть временным мэром

Бывший секретарь Криворожского городского совета от «Слуги народа» Александр Котляр досрочно сложил полномочия депутата горсовета на основании собственного заявления. Также его исключили из состава фракции «Слуга народа» из-за «измены» — он отказался быть временным мэром города.

Об этом говорится в заявлении партии, которое обнародовали во вторник, 31 августа.

Накануне в Криворожскую городскую организацию на встречу с партийным центром «Слуги народа» прибыло руководство политсилы — глава партии Александр Корниенко и глава фракции Давид Арахамия.

Они выразили свою позицию: «Александр Котляр, который решил сложить свои полномочия секретаря Криворожского городского совета, изменив своим поступком всей команде, не может оставаться депутатом городского совета». Поэтому его решили исключить из состава фракции.

Напомним, что Котляр отказался от должности секретаря горсовета. Таким образом он отказался и от должности и. о. городского головы Кривого Рога, на которую его должны были назначить в связи со смертью мэра Константина Павлова.