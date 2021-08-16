Полиция изучает записи с видеокамер, которые зафиксировали гибель мэра Кривого Рога Павлова

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова расследуется по трем версиям: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращения с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

Об этом на брифинге заявил глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

Как отмечают правоохранители, на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина «Сайга». Изъятое оружие направлено на комплексную экспертизу. Эксперты определили, что смерть наступила примерно в 6:30—7:00 утра 15 августа.

Следователи Национальной полиции пока анализируют записи камер видеонаблюдения с места гибели мэра.

«Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения. Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ», — сказал Щадило.

Речь идет о видео, которое появилось в интернете с камер наблюдения, расположенных в доме чиновника.

На кадрах видно, что мэр Кривого Рога ходит по коридору, у него в руках карабин, при этом Павлов с кем переписывается по телефону.

После этого идет запись с другой камеры видеонаблюдения, на которой показано крыльцо дома, где погиб Павлов. Внезапно из дома выбегает кошка, которая, очевидно, испугалась звука выстрела, животное убегает прочь от дома.

При этом в середине видео, судя по времени, вырезан какой-то фрагмент. Также непонятно, почему изменился ракурс съемки и нет момента выстрела.

Также одежда на Константине Павлове на разных кадрах выглядит по-разному.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное Днепропетровской области был найден мертвым 48-летний мэр Кривого Рога Константин Павлов. Мужчина скончался на веранде собственного дома, на его теле обнаружили огнестрельное ранение.

Руководитель Днепропетровской областной ОГА Валентин Резниченко сообщил, что после осмотра тела предварительной причиной смерти Константина Павлова названо самоубийство.