«Слуга народа» обвинила депутата Котляра в предательстве из-за отказа возглавить Кривой Рог

Фракция «Слуга народа» Криворожского городского совета назвала предательством заявление об увольнении секретаря горсовета Александра Котляра. Таким образом он отказался от должности и. о. городского головы Кривого Рога.

Об этом говорится в заявлении партии.

«Это решение не обсуждалось ни с депутатской фракцией партии в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организацией партии. Котляр никак не обосновал свою позицию, предав принципы нашей политической силы и президента Владимира Зеленского», — говорится в тексте заявления.

Пресс-служба партии также отмечает, что Котляр «не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно не командный игрок».

Во время заседания горсовета фракция «Слуга народа» покинула сессионный зал.

Напомним, на заседании внеочередной сессии Криворожского городского совета секретарь горсовета от «Слуги народа» Алекандр Котляр попросил поддержать его заявление об увольнении. Новым секретарем горсовета избрали депутата от «Украинской перспективы» и бывшего главу города Юрия Вилкула. Теперь он станет исполняющим обязанности мэра — в связи со смертью Константина Павлова.