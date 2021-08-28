У разведки США две гипотезы происхождения коронавируса. Байден заявил, что источник все же найдут

Американская разведка пришла к выводу, что COVID-19, вероятно, не был разработан как биологическое оружие и распространился от животного или в результате лабораторного инцидента.
Офис директора Национальной разведки США обнародовал отчет, в котором указал эти две гипотезы.
В отчете сказано, что единой версии происхождения вируса нет, но большинство агентств разведки склоняются к мнению, что коронавирус не был генетически модифицирован человеком. При этом в отчете указано, что данные о самых первых случаях заражения могут изменить оценку гипотез.
Полного доступа к данным «нулевого пациента» у специалистов до сих пор нет. Китай скрывает их и препятствует расследованиям.
Президент США Джо Байден в своем заявлении пообещал, что истину рано или поздно установят.
«Наши усилия по пониманию истоков этой пандемии не прекратятся. Мы сделаем все возможное, чтобы отследить происхождение вспышки, которая привела к такой боли и смертям во всем мире, чтобы мы могли принять все необходимые меры предосторожности и чтобы это не повторилось», — сказано в заявлении.
Байден добавил, что США и союзники не прекратят искать ответы и будут идти до конца.
Посольство Китая в США назвало доклад разведки США неубедительным.
«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения вируса — это дело науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты по разведке», — заявили в ведомстве.
- Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования происхождения COVID-19. Пекин считает, что формулировка плана расследования ВОЗ «игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке».
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, вероятно, произошли первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.