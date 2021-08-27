Паралимпиада-2020: Украина получила третью золотую медаль

На Паралимпийских Играх, которые происходят в Токио, Украина получила третью золотую медаль. Ее завоевала пловчиха Анна Стеценко на дистанции 400 метров вольным стилем.
Об этом сообщает «Суспільне».
Стеценко показала лучшее время — 4:31.51 минуты. Она начала выступление в финале четвертой, но вскоре начала вырываться вперед.
На втором месте итальянка Карлотта Джилли с показателем 4:26.14 минуты, на третьем — австралийка Катя Дедекинд с 4:35.87 минуты.
В целом это двадцатая медаль для Украины и одиннадцатая за день.
Первое золото на Паралимпиаде получила пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем, второе — Марьяна Шевчук в женском пауэрлифтинге (в весовой категории до 55 кг подняла 125 кг).
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования состоятся на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта.