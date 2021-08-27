Паралимпиада-2020: Украина получила третью золотую медаль

На Паралимпийских Играх, которые происходят в Токио, Украина получила третью золотую медаль. Ее завоевала пловчиха Анна Стеценко на дистанции 400 метров вольным стилем.

Об этом сообщает «Суспільне».

Стеценко показала лучшее время — 4:31.51 минуты. Она начала выступление в финале четвертой, но вскоре начала вырываться вперед.

На втором месте итальянка Карлотта Джилли с показателем 4:26.14 минуты, на третьем — австралийка Катя Дедекинд с 4:35.87 минуты.

В целом это двадцатая медаль для Украины и одиннадцатая за день.