Зеленский: После запуска «Северного потока — 2» цены на газ в Украине могут вырасти

Президент Украины Владимир Зеленский допустил повышение тарифов на природный газ для украинцев после того, как будет запущен российский газопровод «Северный поток — 2».

Об этом он рассказал в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» и «Новой газеты», информирует пресс-служба Офиса президента.

Глава государства также прокомментировал обещание США и Германии инвестировать деньги в возобновляемую энергетику Украины, чтобы компенсировать те убытки, которые Киев понесет от газопровода:

«Украина из-за прекращения транзита газа через территорию страны ежегодно будет терять около двух миллиардов долларов», — отметил президент, имея в виду, что компенсации не окупят этого.

Кроме того, считает Зеленский, могут вырасти цены на газ для украинских потребителей из-за того, что по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.

«Северный поток — 2» — это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб, достаточно использовать экономические инструменты», — сказал он.