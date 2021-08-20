Зеленский: После запуска «Северного потока — 2» цены на газ в Украине могут вырасти

Президент Украины Владимир Зеленский допустил повышение тарифов на природный газ для украинцев после того, как будет запущен российский газопровод «Северный поток — 2».
Об этом он рассказал в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» и «Новой газеты», информирует пресс-служба Офиса президента.
Глава государства также прокомментировал обещание США и Германии инвестировать деньги в возобновляемую энергетику Украины, чтобы компенсировать те убытки, которые Киев понесет от газопровода:
«Украина из-за прекращения транзита газа через территорию страны ежегодно будет терять около двух миллиардов долларов», — отметил президент, имея в виду, что компенсации не окупят этого.
Кроме того, считает Зеленский, могут вырасти цены на газ для украинских потребителей из-за того, что по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.
«Северный поток — 2» — это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб, достаточно использовать экономические инструменты», — сказал он.
По мнению президента, Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства «зеленого» водорода.
«Технически мы даже смогли бы транспортировать «зеленый» водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале», — резюмировал он.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода: решение о строительстве трубы вызвало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года.