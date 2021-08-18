В Киев ко Дню Независимости Украины прибыл военный оркестр США

В Киев прибыл оркестр Военно-воздушных сил США, который примет участия в официальных торжествах по случаю 30-ой годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

«Поздравляем участников оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли в Киев, чтобы отметить 30-ю годовщину Независимости Украины! США поддерживают Украину в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сильнее, чем когда-либо», — сказано в сообщении посольства.

Дипведомство не указало, в каких именно мероприятиях будет участвовать оркестр. Вероятно, он пройдет «коробкой» на военном параде по Крещатику 24 августа.