В Киеве на братском захоронении участников революции 1917—1921 годов установили сцену

Он отмечает, что сцена стоит прямо на памятном знаке. Кто именно ее установил — пока неизвестно.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Facebook / Володимир Прокопів

За день до этого, 17 августа, на Аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляции с советскими мотивами — конструкции были частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, перформанс должен был коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Эта инсталляция вызвала возмущение среди людей, часть ее повалили представители «Нацкорпуса», а Институт нацпамяти заявил, что ее полностью уберут.