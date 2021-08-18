Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 23 августа. Что будут рассматривать нардепы

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 23 августа.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Ольга Туний и опубликовала документ.
Согласно распоряжению, заседание состоится в 16:00 по требованию 156 народных депутатов.
На внеочередной сессии рассмотрят проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках «Крымской платформы» для противодействия агрессии России.
- Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит «Крымской платформы». Это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Число подтвержденных участников учредительного саммита — более 40 стран.
- 24 августа Украина будет праздновать 30 лет независимости. В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве планируют провести речной военный парад на Днепре и пролет воздушной колонны над Крещатиком.
- В этот же день на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил, а после этого на НСК «Олимпийский» начнется праздничное шоу «Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны». В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Завершится музыкальное шоу яркими фейерверками.