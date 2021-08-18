Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 23 августа. Что будут рассматривать нардепы

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 23 августа.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Ольга Туний и опубликовала документ.

Согласно распоряжению, заседание состоится в 16:00 по требованию 156 народных депутатов.

На внеочередной сессии рассмотрят проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках «Крымской платформы» для противодействия агрессии России.