«Слідство.Інфо»: Застройщик «Квітів Украіни» имеет российский капитал и связь с окружением Януковича

Застройщик учебно-методического павильона «Квіти України» имеет российский капитал и связь с окружением беглого президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в новом расследовании «Слідство.Інфо».

Застройщиком в этой истории выступает Алексей Пышный. Он позиционирует себя как международный бизнесмен с успешно реализованными европейскими проектами.

«Но о российском бизнесе почему-то он молчит», — отмечают журналисты и добавляют, что незадолго до событий с «Квітами України» Пышный вышел из большинства российских бизнесов.

«Однако из российских реестров мы выяснили, что он имеет номер российского налогоплательщика, а также имел российский паспорт. Даже два», — говорится в расследовании. Но Пышный все отрицает.