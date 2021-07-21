Возле здания «Квіти України» уберут забор. КГГА аннулировала контрольную карточку на проведение работ

Киевская городская государственная администрация аннулировала контрольную карточку на проведение работ возле здания учебно-методического центра «Квіти України» по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 49.

Об этом сообщил директор департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

Это означает, что письма о необходимости возврата контрольной карточки сегодня направят владельцу и внесут предписание на установленное возле здания ограждение с требованием его убрать.

Если собственник не уберет ограждение самостоятельно в течение трех дней, то его демонтируют силами коммунального предприятия «Киевблагоустройство».

Здание по ул. Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, оно было построено в 1980-х годах как магазин-оранжерея для коммунального предприятия «Квіти України». До недавнего времени там располагался супермаркет, но он съехал.

В Министерстве культуры потребовали остановить демонтаж, а у мэра Виталия Кличко пожаловались на отсутствие полномочий отменить разрешение на строительные работы.