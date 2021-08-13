Первый рейс поезда ГогольTrain посвятили художнику Александру Ройтбурду

Напомним, что 8 августа 2021 года умер Александр Ройтбурд , на 60-м году жизни. Он считается одним из основных художников «Украинской новой волны» — постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980—1990-х годах на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.

Первый из шести рейсов арт-поезда ГогольTrain2021, который отправится из Киева в Одессу 13 августа, посвятили памяти художника Александра Ройтбурда.

В этом году ГогольTrain сделает шесть рейсов на различные культурные события в Украине. Концепция поезда приурочена к 30-й годовщине Независимости Украины. Художники разрисовали вагоны по общей теме «Сшивание страны».

ГогольTrain — это отдельный поезд, который движется по согласованному с УЗ расписанию. Есть несколько категорий билетов: купе и плацкарт, в одну или в обе стороны; с или без билетов на события, на которые следует поезд. Вся информация — здесь.