СБУ подтвердила, что запретила въезд Киркорову

Служба безопасности Украины подтвердила, что запретила въезд в Украину на три года российскому артисту и продюсеру Филиппу Киркорову. Это решение приняли еще 7 июня 2021 года.

Об этом СБУ заявила в комментарии «Детектор медиа» 11 августа.

Это решение было принято в интересах нацбезопасности и на основе закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Отметим, что Украина в черный список Минкульта внесла его еще 22 июня 2021 года. Тогда СБУ объяснила, что основанием стали неоднократные концерты Киркорова на территории оккупированного украинского полуострова и заявления о «русском» Крыме. В ответ на это Киркоров записал видеообращение и заявил, что такое решение делает его «более популярным», поэтому он «благодарен и гордится» тем, что его признали угрозой нацбезопасности.

Однако позже СБУ рекомендовала исключить его из черного списка из-за наличия судебных прецедентов.