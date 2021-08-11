СБУ подтвердила, что запретила въезд Киркорову

Служба безопасности Украины подтвердила, что запретила въезд в Украину на три года российскому артисту и продюсеру Филиппу Киркорову. Это решение приняли еще 7 июня 2021 года.
Об этом СБУ заявила в комментарии «Детектор медиа» 11 августа.
Это решение было принято в интересах нацбезопасности и на основе закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
Отметим, что Украина в черный список Минкульта внесла его еще 22 июня 2021 года. Тогда СБУ объяснила, что основанием стали неоднократные концерты Киркорова на территории оккупированного украинского полуострова и заявления о «русском» Крыме. В ответ на это Киркоров записал видеообращение и заявил, что такое решение делает его «более популярным», поэтому он «благодарен и гордится» тем, что его признали угрозой нацбезопасности.
Однако позже СБУ рекомендовала исключить его из черного списка из-за наличия судебных прецедентов.
- В январе 2021 года Миграционная служба Литвы запретила на 5 лет въезд Киркорову из-за того, что он поддерживает оккупацию Крыма. Певец этот запрет обжаловал.
- В марте 2021 года — накануне седьмой годовщины оккупации Крыма — Киркоров написал в Instagram, что «тогда произошло историческое событие — Крым и Россия воссоединились», и говорил, что летом поедет в Крым.