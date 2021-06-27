СБУ объяснила, почему исключила Киркорова из черного списка

СБУ рекомендовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии «УП».

«В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса», — отметили в СБУ.

В воскресенье, 27 июня, Минкульт сообщил об исключении Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины.

В черный список его Украина внесла 22 июня 2021 года. Тогда СБУ объяснила, что основанием для внесения певца в черный список стали его неоднократные концерты на территории оккупированного украинского полуострова и заявления о «российском» Крыме.

В ответ на это Киркоров записал видеообращение и заявил, что такое решение делает его «более популярным», поэтому он «благодарен и гордится» тем, что его признали угрозой нацбезопасности.