Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву

Российский певец Филипп Киркоров подал апелляционную жалобу на решение Вильнюсского окружного административного суда, который оставил в силе запрет на въезд в Литву сроком на пять лет.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

«Ни я, ни Филипп Киркоров не намерены останавливаться и продолжим отстаивать свое право нести людям искусство и культуру независимо от места рождения, проживания или взглядов. Мы подали в Вильнюсский суд апелляционную жалобу на вынесенное решение о запрете артисту Киркорову выступать в стране», — заявил юрист певца Александр Добровинский.

Киркорова внесли в черный список в Литве 19 января по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции певца в вопросе аннексии Крыма Россией.

Вильнюсский суд 14 июня пришел к выводу, что в жалобе Киркорова нет аргументов, доказывающих незаконность запрета, а настояния адвокатов о непропорциональности и дискриминационном характере применяемых к нему мер являются необоснованными.