Посол Великобритании: Проход эсминца у берегов Крыма продемонстрировал важность международного права

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала детали прохода британского эсминца Defender у берегов аннексированного Крыма, когда российский флот останавливал корабль выстрелами и бомбами.
Об этом она рассказала в интервью BBC.
По ее словам, эсминец выбрал кратчайший путь между Одессой и Грузией по международно признанному коридору. Россияне предупредили экипаж, что будут сопровождать британский корабль.
«Но если посмотреть на последствия, то самое главное, что это продемонстрировало важность международного права. Когда британский корабль проходил по международно признанному маршруту, это свидетельствовало: международное морское право существует и оно делает этот проход возможным», — отметила посол.
Симмонс подчеркнула, что таким образом британский корабль продемонстрировал, что международное право существует не просто так, а соответствующими коридорами можно пользоваться в мирных целях.
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ у крымского мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. Самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы на ход эсминца. Эсминец шел стандартным международным маршрутом из Одессы в Грузию.
- В Минобороны Великобритании опровергли заявление российского ведомства. Там отметили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины. В Пентагоне тоже назвали фальшивыми заявления россиян.
- 27 июня на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.