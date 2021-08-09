Ангела Меркель приедет в Украину 22 августа

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Среди тем переговоров, в частности, безопасность и двусторонние отношения.
Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Отметим, что на 24 августа запланирован первый саммит «Крымской платформы», участие в нем примут не менее 33 стран. Будет ли на нем Меркель — пока неизвестно.
12 июля президент Украины Владимир Зеленский в Берлине впервые лично встретился с Меркель (до этого они встречались на «нормандском саммите» 9 декабря 2019 года). На переговорах президент настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом также указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Украина и Польша будут вместе работать над противодействием запуску российского газопровода: решение о строительстве трубы создало политический кризис, кризис в сфере безопасности и кризис доверия в Европе. Это несет в себе дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.