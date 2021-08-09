Ангела Меркель приедет в Украину 22 августа

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Среди тем переговоров, в частности, безопасность и двусторонние отношения.

Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Отметим, что на 24 августа запланирован первый саммит «Крымской платформы», участие в нем примут не менее 33 стран. Будет ли на нем Меркель — пока неизвестно.