Греция из-за лесных пожаров продолжает эвакуацию туристов из-под Афин и острова Эвбея

В Греции из городов близ Афин, а также острова Эвбея эвакуировали тысячи туристов и местных жителей из-за лесных пожаров, которые уже вышли из-под контроля.

Об этом сообщает BBC.

Сильный ветер и высокие температуры затрудняют борьбу с пожарами, в результате которых погибли по меньшей мере два человека, в том числе пожарный.

Всего в стране фиксируют 150 пожаров, шесть районов перевели в режим повышенной готовности. Сильнейшие пожары, которые провоцирует ветер, наблюдаются севернее Афин. Ожидается, что пожары продолжат гореть и распространяться, несмотря на падение температуры до +35 ° C с +40 ° C ранее на этой неделе.