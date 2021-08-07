Греция из-за лесных пожаров продолжает эвакуацию туристов из-под Афин и острова Эвбея

В Греции из городов близ Афин, а также острова Эвбея эвакуировали тысячи туристов и местных жителей из-за лесных пожаров, которые уже вышли из-под контроля.
Об этом сообщает BBC.
Сильный ветер и высокие температуры затрудняют борьбу с пожарами, в результате которых погибли по меньшей мере два человека, в том числе пожарный.
Всего в стране фиксируют 150 пожаров, шесть районов перевели в режим повышенной готовности. Сильнейшие пожары, которые провоцирует ветер, наблюдаются севернее Афин. Ожидается, что пожары продолжат гореть и распространяться, несмотря на падение температуры до +35 ° C с +40 ° C ранее на этой неделе.
Пожары также бушуют на соседнем острове Эвбея и в районах, близких к древней Олимпии. Сотни жителей и туристов на Евбии уже эвакуировали на паромах и рыбацких лодках.
Этим летом Греция, как и многие другие страны Европы, борется с экстремальными погодными условиями. Премьер-министр Кириакос Мицотакис сказал, что пожары показали «реальность изменения климата». Стране помогают справиться с пожарами спасатели из Британии, Франции, США и Украины.
- В Греции лесные пожары бушуют с прошлого вторника, 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку от Афин в районе населенных пунктов Стамата и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попали несколько десятков человек, которые надышались дыма.
- Украина отправила в Грецию отряд пожарных со всем необходимым снаряжением для тушения лесных пожаров.
- Кроме того, лесные пожары бушуют в Италии, Албании и Турции.