Офис генпрокурора закрыл дисциплинарное производство, которое не позволяло уволить заместителя Венедиктовой Гюндуза Мамедова

Офис генпрокурора не имеет претензий к профессиональным качествам заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, который написал заявление об увольнении.

Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова.

Кадровая комиссия Офиса генпрокурора считает, что из-за отсутствия допуска к государственной тайне Мамедов не может должным образом выполнять возложенные на него должностные обязанности.

«Это и является достаточным и единственным основанием для его увольнения с административной должности заместителя генпрокурора», — отметила юрфирма.

Из органов прокуратуры Мамедова должны уволить на основании поданного им заявления об увольнении по собственному желанию от 27 июля. Ранее в ОГ сообщали, что не могут уволить заместителя Ирины Венедиктовой, из-за открытого дисциплинарного производства. Сегодня же его закрыли.