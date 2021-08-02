Глава комитета по вопросам здоровья Радуцкий анонсировал ограничения для невакцинированных украинцев, работающих с людьми

Украина в ближайшее время будет вынуждена ввести ограничения для невакцинированных граждан, которые работают с большим количеством людей.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Минзрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей.

«По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для работников транспорта, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель», — написал он.