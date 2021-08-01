Израиль утилизирует партию вакцины Pfizer стоимостью почти $2 миллиона

Израиль планирует утилизировать около 80 тысяч доз вакцин против коронавируса, поскольку их срок годности истек в полночь 1 августа.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Стоимость вакцин Pfizer-BioNTech составляет $1,8 миллиона. Сообщается, что Pfizer отказалась продлить срок годности, поэтому Израилю придется выбросить наибольшую с начала вакцинации партию препарата.

Окончание срока действия доз наступило на следующий день после того, как Израиль начал прививать людей старше 60 лет третьей дозой вакцины на фоне роста количества новых случаев заражения. В начале июля Израиль отправил Южной Корее около 700 тысяч доз вакцины, срок действия которых заканчивался. В рамках соглашения Сеул отправит свежие вакцины в конце этого года.