Администрация Байдена рассматривает введение обязательной вакцинации для государственных служащих

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о том, чтобы все федеральные служащие были вакцинированы от коронавируса или им придется регулярно сдавать тесты, соблюдать дистанцию, носить маски и иметь определенные ограничения на поездки. Такие меры правительство может принять из-за штамма «Дельта».

Об этом сообщает The New York Times.

Байден отметил, что вопрос об обязательной вакцинации для всех федеральных служащих пока рассматривается, подробностей он не сообщил. Представители администрации заявили, что эта идея аналогична плану, который объявил Нью-Йорк: любой из федеральных служащих, кто отказывается от вакцинации, должен проходить еженедельное тестирование.